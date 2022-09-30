Зеленський – фаворит на Нобелівську премію миру: хто ще претендує
Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру.
Про це пише Reuters.
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Наразі він є фаворитом та має високі позиції у списках букмекерів.
За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, награда означатиме, що Зеленський «взяв на себе повну відповідальність у найнебезпечніший момент».
«Це також буде премія для українського народу, який сьогодні сплачує найвищу ціну за право жити без війни», – заявив Подоляк.
Серед інших претендентів на премію також відзначаються:
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екоактивістка Грета Тунберг;
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лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська;
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російський «опозиціонер» Олексій Навальний.
Водночас директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал зазначив, що нагородний орган буде «обережним» у визнанні Зеленського лауреатом Нобелівської премії миру. За його словами, навіть якщо Україна не підбурювала війну, вона є стороною у збройному конфлікті і тому «бере участь у діяльності, яка є проблематичною».