Зеленський – фаворит на Нобелівську премію миру: хто ще претендує

Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру.

Зеленський є фаворитом на отримання премії



Про це пише Reuters.

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Наразі він є фаворитом та має високі позиції у списках букмекерів.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, награда означатиме, що Зеленський «взяв на себе повну відповідальність у найнебезпечніший момент».

«Це також буде премія для українського народу, який сьогодні сплачує найвищу ціну за право жити без війни», – заявив Подоляк.

Серед інших претендентів на премію також відзначаються:

екоактивістка Грета Тунберг;

лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська;

російський «опозиціонер» Олексій Навальний.

Водночас директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хенрик Урдал зазначив, що нагородний орган буде «обережним» у визнанні Зеленського лауреатом Нобелівської премії миру. За його словами, навіть якщо Україна не підбурювала війну, вона є стороною у збройному конфлікті і тому «бере участь у діяльності, яка є проблематичною».

Тэги: Владимир Зеленский, Володимир Зеленський