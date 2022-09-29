Лиманський котел: операція з оточення на завершальному етапі

На Лиманському напрямку триває операція з оточення російського угрупування, зараз вона на стадії завершення.

ЗСУ завершують оточення війська окупантів в районі Лиману



Про це повідомило Суспільне з посиланням на коментар речника східного угруповання військ Сергія Череватого.

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«Важко коментувати, оскільки операція ще триває. Операція саме по оточенню цього угрупування. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси та живу силу», — пояснив він.

Також військовий підкреслив, що операція знаходиться вже на етапі завершення.

«Деталі по місцях, які взяли, точно назвати поки що не можемо. Оскільки прапор ЗСУ можуть занести та встановити, вони діляться радісними відео, але бої ще тривають. Після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше. Коли буде проведено всі заходи з безпеки та не відбуватиметься контратака ворога», — сказав він.

За словами речника, біля Лиману російська армія набагато сильніше укріплена, тому операція просувалася не так швидко.

«Якщо його під Харковом «зламали» та він побіг, то біля Лиману противник більш укріплений і підрозділи були досить підготовлені, вмотивовані. Тому, це зайняло час, але наш Генеральний Штаб та штаб на місцях переграв їх тактично: планування та здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки», — зауважив Череватий.

Як повідомляли Vlasti, ЗСУ загнали в «котел» головні сили 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ у районі Лиман-Ямпіль.

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