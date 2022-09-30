Україна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про таке рiшення глава держави сповістив у соцмережах.

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто.

Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО».