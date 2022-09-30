НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Політика
17:20 30 Сентября 2022 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

Україна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Про таке рiшення глава держави сповістив у соцмережах.

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто.

Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку.

Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО».

Loading...

Новости по теме

ТОР
30.09.2022 16:19
У Кремлі підписали договори про входження окупованих земель України до складу РФ
ТОР
30.09.2022 15:38
Путін оголосив про анексію частини України та закликав Київ до переговорів
ТОР
30.09.2022 15:19
Країни ЄС попередньо узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії
blog comments powered by Disqus
В Запоріжжі зранку пролунали потужні вибухи: окупанти випустили близько 12 ракет

07:55 Україна

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одесу і Миколаїв: більшість збито

07:43 Україна

Захистимо Запоріжжя разом: волонтери збирають на дрони-літаки, аби захистити місто Запоріжжя від ракетних атак окупантів

21:41 Україна

Після мобілізації у росіян посилилися страхи та зникла гордість за країну, – соцопитування

17:50 Світ

Дуже руйнівна та неточна: росіяни вдарили по Дніпру радянською ракетою Х-22

17:05 Україна

У Росії під час перевезення вкрали комплектуючі секретних комп’ютерів для військ радіоелектронної розвідки

16:04 Світ

З початку війни в Росії наклали на себе руки вже 8 топ-менеджерів великих компаній

14:32 Світ

Лиманський котел: розгром росіян на Донбасі неминучий

09:36 Україна

Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя

07:20 Україна

Росія направила на Лиман 7 танків з мобілізованими: два з них потрапили в ДТП

07:04 Україна

Окупанти пішли у наступ на Херсонщині: що там відбувається

05:52 Україна