США сьогодні оголосять санкції проти Росії за анексію частини України

Адміністрація президента США Джо Байдена в п’ятницю, 30 вересня, оголосить про нові економічні санкції проти Росії у відповідь на анексію окупованих територій України.

Білий дім оголосить проанонсовані санкції



Про повідомило NBC News з посиланням на представника Білого дому.

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Раніше цього тижня Білий дім заявив, що США ніколи не визнають результати фіктивних «референдумів» і продовжуватимуть надавати Україні військову та гуманітарну підтримку.