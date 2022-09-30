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Главная » Світ » Політика
17:44 30 Сентября 2022 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

США сьогодні оголосять санкції проти Росії за анексію частини України

Адміністрація президента США Джо Байдена в п’ятницю, 30 вересня, оголосить про нові економічні санкції проти Росії у відповідь на анексію окупованих територій України.

Білий дім оголосить проанонсовані санкції

Про повідомило NBC News з посиланням на представника Білого дому.

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Раніше цього тижня Білий дім заявив, що США ніколи не визнають результати фіктивних «референдумів» і продовжуватимуть надавати Україні військову та гуманітарну підтримку.

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