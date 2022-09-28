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Главная » Україна » Політика
18:31 30 Сентября 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Чи втрутиться НАТО у війну з Росією в разі прийняття України в альянс: у Зеленського відповіли

Війна може закінчитися раніше, ніж Україна пройде усі бюрократичні процедури щодо вступу в НАТО.

Подоляк розповів про майбутній вступ України до НАТО

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, подача Україною заявки на вступ до НАТО не вплине на війну проти Росії та на те, що відбувається на окупованих територій. Втім вона символізує початок нової ери для України і формування безпекової архітектури.

«Як тільки Україна фіналізує правильно війну, як тільки Росія програє, після цього не буде жодної перепони для нас, щоб вступити в НАТО», – сказав Подоляк.

На запитання чи втрутиться НАТО у війну проти Росії у разі прийняття України до Альянсу, Подоляк відповів: «Я думаю, що війну можна буде завершити трошки швидше, ніж ми пройдемо всі бюрократичні процедури».

На його думку, Україна може практично одночасно зі звільненням територій увійти до НАТО, аби унеможливити виникнення подібних масштабних воєн у Європі в майбутньому.

Радник глави ОП також висловив сподівання, що подання заявки про вступ до НАТО допоможе пришвидшити поставки зброї Україні.

Тэги: НАТО, Михаил Подоляк, Михайло Подоляк
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