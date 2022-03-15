НАТО підтримає право України на свій шлях та допоможе перемогти Путіна: головне з брифінгу Столтенберга
НАТО підтримує право України обирати свій шлях і вирішувати, до яких оборонних альянсів вступати, а також право України відвойовувати окуповані території.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 30 вересня.
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Головне із заяв Столтенберга коротко:
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Рішення про членство України в НАТО має ухвалюватися всіма 30 членами Альянсу. Наразі ми зосереджені на тому, щоб допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.
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Псевдореферендуми були організовані з Москви та нав’язані Україні з повним порушенням міжнародного права. Це захоплення землі є нелегальним та незаконним. Альянс не визнає жодної частини цієї території російськими.
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Закликаємо РФ перестати робити замах на чужі території. Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – це Україна.
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НАТО не є стороною цього конфлікту, але ми підтримуємо Україну, щоб вона могла виконувати своє право на самозахист, закріплене в хартії ООН.
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Путін мобілізував сотні тисяч людей та загрожує ядерною зброєю, незаконно захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація від початку війни. Це ознака слабкості. Визнання, що війна відбувається не так, як заплановано і що Путін зазнав поразки у стратегічних цілях. На ньому лежить повна відповідальність за війну.
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Якщо Росія припинить воюватиме, настане мир, якщо Україна перестане воювати – вона перестане існувати як суверенна та незалежна держава. НАТО підтримує територіальну цілісність України.
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Україна має право повернути всі території, окуповані Росією. Ми допомагатимемо. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, Путіну не вдасться на це вплинути.
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На Росію чекають «серйозні наслідки», якщо вона застосує ядерну зброю.
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Ця війна буде ще небезпечнішою, якщо ми дозволимо Путіну виграти. Ми розуміємо, яку ціну можемо сплатити, якщо не підтримаємо Україну.