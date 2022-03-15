НАТО підтримає право України на свій шлях та допоможе перемогти Путіна: головне з брифінгу Столтенберга

НАТО підтримує право України обирати свій шлях і вирішувати, до яких оборонних альянсів вступати, а також право України відвойовувати окуповані території.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 30 вересня.

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Головне із заяв Столтенберга коротко:

Рішення про членство України в НАТО має ухвалюватися всіма 30 членами Альянсу. Наразі ми зосереджені на тому, щоб допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

Псевдореферендуми були організовані з Москви та нав’язані Україні з повним порушенням міжнародного права. Це захоплення землі є нелегальним та незаконним. Альянс не визнає жодної частини цієї території російськими.

Закликаємо РФ перестати робити замах на чужі території. Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – це Україна.

НАТО не є стороною цього конфлікту, але ми підтримуємо Україну, щоб вона могла виконувати своє право на самозахист, закріплене в хартії ООН.

Путін мобілізував сотні тисяч людей та загрожує ядерною зброєю, незаконно захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація від початку війни. Це ознака слабкості. Визнання, що війна відбувається не так, як заплановано і що Путін зазнав поразки у стратегічних цілях. На ньому лежить повна відповідальність за війну.

Якщо Росія припинить воюватиме, настане мир, якщо Україна перестане воювати – вона перестане існувати як суверенна та незалежна держава. НАТО підтримує територіальну цілісність України.

Україна має право повернути всі території, окуповані Росією. Ми допомагатимемо. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, Путіну не вдасться на це вплинути.

На Росію чекають «серйозні наслідки», якщо вона застосує ядерну зброю.