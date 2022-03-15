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Главная » Світ » Політика
19:34 30 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

НАТО підтримає право України на свій шлях та допоможе перемогти Путіна: головне з брифінгу Столтенберга

НАТО підтримує право України обирати свій шлях і вирішувати, до яких оборонних альянсів вступати, а також право України відвойовувати окуповані території.

Столтенберг не повідомив нічого сенсаційного

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 30 вересня.

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Головне із заяв Столтенберга коротко:

  • Рішення про членство України в НАТО має ухвалюватися всіма 30 членами Альянсу. Наразі ми зосереджені на тому, щоб допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

  • Псевдореферендуми були організовані з Москви та нав’язані Україні з повним порушенням міжнародного права. Це захоплення землі є нелегальним та незаконним. Альянс не визнає жодної частини цієї території російськими.

  • Закликаємо РФ перестати робити замах на чужі території. Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – це Україна.

  • НАТО не є стороною цього конфлікту, але ми підтримуємо Україну, щоб вона могла виконувати своє право на самозахист, закріплене в хартії ООН.

  • Путін мобілізував сотні тисяч людей та загрожує ядерною зброєю, незаконно захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація від початку війни. Це ознака слабкості. Визнання, що війна відбувається не так, як заплановано і що Путін зазнав поразки у стратегічних цілях. На ньому лежить повна відповідальність за війну.

  • Якщо Росія припинить воюватиме, настане мир, якщо Україна перестане воювати – вона перестане існувати як суверенна та незалежна держава. НАТО підтримує територіальну цілісність України.

  • Україна має право повернути всі території, окуповані Росією. Ми допомагатимемо. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, Путіну не вдасться на це вплинути.

  • На Росію чекають «серйозні наслідки», якщо вона застосує ядерну зброю.

  • Ця війна буде ще небезпечнішою, якщо ми дозволимо Путіну виграти. Ми розуміємо, яку ціну можемо сплатити, якщо не підтримаємо Україну.

Тэги: НАТО, Йенс Столтенберг
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