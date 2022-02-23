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Главная » Світ » Політика
06:06 01 Октября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В iнший час: США прокоментували заявку України на прискорений вступ до НАТО

Питання вступу України до НАТО має вирішуватися в інший час, на даний момент важливіша практична підтримка України.

Саллыван стримано прокментував заявку Украъни

Як повідомило Anadolu, про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на щоденному брифінгу у Білому домі.

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«США багато років підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, що прагнуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну – практична підтримка України, а заявку на вступ до НАТО потрібно розглянути іншим часом», – заявив Салліван.

Він також засудив анексію Росією чотирьох областей України, зазначивши, що уряд США планує наступного тижня оголосити про чергову партію військової допомоги Україні.

Тэги: НАТО, США
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