ЗСУ відбили три ворожі наступи та вдарили по складах та переправах окупантів

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.

Українські захисники продовжують нищити ворога



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

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Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала одинадцять ударів.

Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52.

Ракетні війська і артилерія, за минулу добу, уразили одинадцять пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

Також, в зону ураження потрапили ще чотирнадцять військових об’єктів ворога – склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.