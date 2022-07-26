Скоро це закінчиться: Буданов спрогнозував завершення війни
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна триватиме недовго і скоро закінчиться.
Свій прогноз він озвучив в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону 30 вересня.
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«Ну, я ніколи не казав «2-3 тижні». Якщо пам’ятаєте мої висловлювання десь наприкінці травня, то я тоді розказав алгоритм. Я казав, що в черні ми будемо трохи, на жаль, втрачати, в липні буде умовний застій, в серпні почнемо рухи на відновлення своєї території. Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік», – пояснив розвідник.
Також він додав, що Україна повернеться в окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і досить скоро.
За його словами, звільнення Криму буде «не влітку, а до кінця весни, можливо, трохи раніше».
Він додав, що не боїться давати такі прогнози, бо «це навіть не початок кінця, це такий процес, який в розпалі».