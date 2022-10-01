ЗСУ візьмуть Лиман протягом 72 годин: що там відбувається

Українські війська, швидше за все, захоплять або оточать Лиман протягом наступних 72 годин.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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За їхньою інформацією, 30 вересня окупанти продовжували відходити з позицій навколо Лимана, який оточують ЗСУ.

Офіційні особи “ДНР” та російські військові кореспонденти заявили, що російські війська, як і раніше, контролюють Лиман, але відійшли зі своїх позицій у Дробишевому (приблизно за 6 км на північний захід від Лиману) та Ямполі (приблизно за 13 км на південний схід) від Лиману).

За даними російських джерел, війська РФ нібито, як і раніше, контролюють одну дорогу з Лимана до Торського, тоді як українські війська перерізали дорогу Дробишево-Торське в районі Ставка.

Російські джерела також наголосили на посиленні активності українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватово-Торське на північний схід від Лиману після перетину річки Жеребець.

На геолокованих кадрах також видно, як українська артилерія завдає ударів по відступаючих російських військах біля Торського.

Деякі російські міліблогери стверджували, що ЗСУ перетнули річку Сіверський Донець у Дронівці і зараз діють у лісах на південь від Кремінної.

Також російські джерела зазначають, що українська артилерія продовжує накривати єдиний маршрут, що залишився, для виїзду російських військ на дорозі Кремінна-Торське.

Багато міліблогерів стверджували, що відхід Росії з Лиману нагадує хаотичний відступ з Балаклії Харківської області – поганою координацією та відсутністю артилерійської підтримки.