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08:17 01 Октября 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Окупанти викрали директора Запорізької АЕС

У п’ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодару.

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Про це заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

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Він повідомив, що автівку Мурашова зупинили, в його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця його перебування.

“Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції”, – сказано в заяві.

Президент “Енергоатому” звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

Директор ЗАЕС Ігор Мурашов

Директор ЗАЕС Ігор Мурашов

Тэги: Запорожская АЭС, Запорізька АЕС
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