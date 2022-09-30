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Главная » Україна » Суспільство
10:09 01 Октября 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Командування РФ не дозволило угрупованню в Лимані вийти з оточення

Військові російського угруповання в Лимані на сході України попросили у керівництва дозвіл на відхід, але їм відмовили.

Командування заборонило російським воякам відступати з Лиману

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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«Військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових РФ. Вони намагатимуться прорватися або здадуться у полон», – зазначив він.

Також Гайдай додав, що майже всі шляхи відходу чи підвозу боєприпасів для росіян перекриті.

Тэги: лиман
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