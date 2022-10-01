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11:39 01 Октября 2022 0 Комментарии
Росія перекинула до кордону з Фінляндією стратегічні бомбардувальники
Російська Федерація перекинула на базу «Оленья» біля кордону з Фінляндією стратегічні бомбардувальники ТУ-160 та ТУ-95.
Про це у Twitter повідомила головний редактор Jerusalem Post Ганна Агронхайм.
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За її інформацією, ізраїльська розвідувальна фірма ImageSat Intl виявила «нерегулярну присутність» російських стратегічних бомбардувальників на базі «Оленья» на Кольському півострові.
Агронхайм опублікувала супутникові знімки, на яких можна побачити розташування бази. Там видно, що у серпні на “Оленьій” перебували літаки ТУ-160, а вересні — три ТУ-95.
На базі “Оленья” зберігається, у тому числі, тактична та стратегічна ядерна зброя.
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