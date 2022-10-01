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Главная » Україна » Суспільство
12:05 01 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лиман у котлі: ЗСУ підтвердили звільнення п’яти навколишніх сіл

Російське угруповання в районі Лиману оточене, ЗСУ підтвердили звільнення п’яти сіл поблизу цього населеного пункту.

ЗСУ підтвердили звільнення п’яти сіл поблизу Лиману

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник східного управління ЗСУ Сергій Череватий.

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За його словами, наші воїни вже звільнили Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишиве та Ставки. Усі ці населені пункти межують з Лиманом. Нараз там тривають стабілізаційні заходи.

“Лиман дуже важливий, адже це черговий крок для звільнення українського Донбасу, можливість піти на Кремінну та Сєвєродонецьк. Психологічно це теж важливо, адже тепер ЗСУ диктують правила”,– наголосив Череватий.

Він додав, що у Лимані є близько 5 – 5,5 тисяч окупантів. Однак після активних бойових дій їх поменшало. Водночас деякі групи намагаються прорватися. Збройні Сили України успішно стримують ворога.

Крім того, деякі російські солдати вже здаються в полон.

Тэги: лиман
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