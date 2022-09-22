Мелітополь відзначив “приєднання” до Росії злетом цін та зникненням зв’язку

Окупований Мелітополь відчув «приєднання» до Росії різким злетом цін практично на все, частковим зникненням інтернету та відчутним погіршенням мобільного зв’язку.

В Мелітополі 30 вересня окупанти влаштували "святкування"



Про це Vlasti розповіли місцеві мешканці.

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Після оголошення гауляйтером Балицьким нового курсу рубля до гривні як 1:1 українську валюту перестали брати у багатьох магазинах.

При цьому роботодавці намагаються видавати зарплати працівникам саме у гривні. У гривні також нараховуються українські соціальні виплати та пенсії.

Незалежно від валюти, сильно подорожчали продукти – приміром, десяток яєць коштує вже близько 100 гривень, буханець звичайного хлібу – 30.

Багато жителів також скаржаться, що відучора став пропадати зв’язок і зник інтернет від деяких провайдерів (усі вони в Мелітополі – фактично російські).

Вчора, коли на площі Перемоги веселилася завезена масовка з місцевими божевільними “колобками”, багато хто з городян спробували залишити місто – хтось у бік Запоріжжя, хтось на Крим.

З сьогоднішнього дня виїхати з окупації можна лише за наявності спеціальної перепустки, оформити яку майже нереально.

Після вчорашнього шабашу люди кажуть, що на місто боляче дивитись.

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