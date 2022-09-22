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Главная » Україна » Суспільство
13:48 01 Октября 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Мелітополь відзначив “приєднання” до Росії злетом цін та зникненням зв’язку

Окупований Мелітополь відчув «приєднання» до Росії різким злетом цін практично на все, частковим зникненням інтернету та відчутним погіршенням мобільного зв’язку.

В Мелітополі 30 вересня окупанти влаштували "святкування"

Про це Vlasti розповіли місцеві мешканці.

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Після оголошення гауляйтером Балицьким нового курсу рубля до гривні як 1:1 українську валюту перестали брати у багатьох магазинах.

При цьому роботодавці намагаються видавати зарплати працівникам саме у гривні. У гривні також нараховуються українські соціальні виплати та пенсії.

Незалежно від валюти, сильно подорожчали продукти – приміром, десяток яєць коштує вже близько 100 гривень, буханець звичайного хлібу – 30.

Багато жителів також скаржаться, що відучора став пропадати зв’язок і зник інтернет від деяких провайдерів (усі вони в Мелітополі – фактично російські).

Вчора, коли на площі Перемоги веселилася завезена масовка з місцевими божевільними “колобками”, багато хто з городян спробували залишити місто – хтось у бік Запоріжжя, хтось на Крим.

З сьогоднішнього дня виїхати з окупації можна лише за наявності спеціальної перепустки, оформити яку майже нереально.

Після вчорашнього шабашу люди кажуть, що на місто боляче дивитись.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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