Виды ремешков для Apple Watch

Сейчас выбор браслетов для любой модели устройства огромен и многие пользователи теряются, когда перед глазами возникает такое многообразие.

Знали ли вы, что ремешки на Apple Watch не только удерживают часы на руке, но и выполняют декоративную функцию. Сейчас выбор браслетов для любой модели устройства огромен и многие пользователи теряются, когда перед глазами возникает такое многообразие. Специалисты интернет-магазина Stylus подготовили статью, чтобы каждый покупатель смог без проблем подобрать подходящий удобный аксессуар.

Типы ремешков для Apple Watch

Весь огромный выбор аксессуаров для умных часов можно разделить на несколько основных категорий: – спортивные (из нейлона или силикона); – магнитные (из кожи, искусственной кожи, металла, карбона); – монобраслеты (силикон, нейлон); – плетеный (силикон, нейлон).

Они отличаются, в первую очередь, типом застежки. Лучшим вариантом будет приобрести сразу несколько ремешков, которые можно сменить под текущую деятельность. Это может понадобиться, чтобы гаджет в разных условиях одинаково хорошо держался на руке. В каталоге интернет-магазина Stylus представлены аксессуары от Apple, Baseus, BeCover, Incase, Pitaka и других.

Особенности материалов для ремешков Apple Watch

Каждый материал по-своему реагирует на контакт с водой, потом, пылью и другими бытовыми факторами. И от этого зависит как комфорт ношения часов в определенных условиях, так и долговечность аксессуара. Поэтому перед покупкой важно ознакомиться с особенностями каждого материала.

Силикон – один из самых популярных материалов с обширной цветовой палитрой. Многим пользователям нравятся монобраслеты из него, так как они точно не расстегнутся по причине отсутствия застежки. Но нужно учитывать, что силикон – материал тянущийся. Благодаря его мягкости и эластичности он легко надевается на руку, но со временем даже лучший силикон постепенно растягивается. Спортивные модели с перфорацией оснащены классической застежкой или «заглушкой». Силикон не натирает руку, не впитывает запах и не боится воды.

Нейлон – прочные и одновременно мягкие модели. Это очень износостойкий материал, который еще и смотрится достаточно изящно. Выбирая плетёные монобраслеты, важно правильно подобрать размер, так как отрегулировать такой ремешок не получится. Спортивные модели оснащаются классической застежкой или липучкой. Для плаванья лучше взять монобраслет или аксессуар с классической застежкой, так как липучка в воде держит хуже. К недостаткам нейлона можно отнести то, что он довольно сильно впитывает пот, его стоит чистить мягкой щеткой и мыть раз в неделю.

Кожа и искусственная кожа – элегантные модели, которые понравятся поклонникам классики. Есть также аксессуары на магнитных застежках в более современном дизайне. Кожа прекрасно смотрится в любом исполнении, тактильно приятная и комфортная при продолжительном ношении. Но нужно учитывать, что кожа не любит воду и чистить такие аксессуары стоит специальными средствами. Искусственная кожа менее подвержена негативному влиянию внешних факторов, но и за ней ухаживать необходимо тщательно.

Металл – максимально износостойкий вариант. К тому же, он представлен как в мелком изящном плетении, так и в виде крупной цепи. Аксессуар не боится практически никакого внешнего воздействия. Но некоторым пользователям может быть неудобно носить металлический браслет долго.

Карбон – не самый распространенный материал для ремешка на Apple Watch, но его износостойкости и прочности позавидуют все остальные. Регулируется аксессуар из углеродного волокна легко, достаточно добавить или убрать звенья. Застежки у таких моделей магнитные.