Виведені на вигідніші рубежи: міноборони РФ підтвердило відступ із Лиману

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що російські війська більше не контролюють Лиман.

Війська РФ відійшли з Лиману



«У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман на вигідніші рубежі», – сказано у заяві міністерства оборони.

Де проходять ці «вигідніші рубежі», у відомстві не уточнили.

Нагадаємо, відступ з Харківської області у міністерстві оборони назвали операцією «зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ» до самопроголошеної “ДНР”.

Коли російські війська залишали територію Київської, Сумської та Чернігівської областей, а також острів Зміїний, в оборонному відомстві говорили про “кроки доброї волі”.

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