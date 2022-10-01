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Главная » Україна » Суспільство
17:09 01 Октября 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Виведені на вигідніші рубежи: міноборони РФ підтвердило відступ із Лиману

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що російські війська більше не контролюють Лиман.

Війська РФ відійшли з Лиману

«У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман на вигідніші рубежі», – сказано у заяві міністерства оборони.

Де проходять ці «вигідніші рубежі», у відомстві не уточнили.

Нагадаємо, відступ з Харківської області у міністерстві оборони назвали операцією «зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ» до самопроголошеної “ДНР”.

Коли російські війська залишали територію Київської, Сумської та Чернігівської областей, а також острів Зміїний, в оборонному відомстві говорили про “кроки доброї волі”.

Тэги: лиман
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