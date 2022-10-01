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Главная » Україна » Інциденти
08:38 02 Октября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Росіяни атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг

Російські окупанти в ніч на 2 жовтня атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе і поцілили у будівлю місцевого ліцею.

Про удар повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«Удар дроном-камікадзе по об’єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста. Нічого не писати та не викладати у соцмережі. Триває ліквідація наслідків», – написав він в Telegram.

Трохи згодом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ворожий дрон-камікадзе у Кривому Розі поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті.

«Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Ніхто не постраждав».

Також, за словами Резніченка, ворог усю ніч атакував Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

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