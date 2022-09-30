Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

На свiтанку 2 жовтня російські окупанти завдали черговий ракетний удар по Запоріжжю.

За інформацією глави Запорізької ОВА Олександра Старуха, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С300.

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Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру.

Постраждалих немає.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя