30.09.2022 10:27
Главная » Україна » Інциденти
08:57 02 Октября 2022 2 Комментарии
Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю
На свiтанку 2 жовтня російські окупанти завдали черговий ракетний удар по Запоріжжю.
За інформацією глави Запорізької ОВА Олександра Старуха, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С300.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру.
Постраждалих немає.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...
Новости по теме
ТОРУдар по цивільній колоні в Запоріжжі: Росія випустила 16 ракет
ТОР