НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
08:57 02 Октября 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

На свiтанку 2 жовтня російські окупанти завдали черговий ракетний удар по Запоріжжю.

За інформацією глави Запорізької ОВА Олександра Старуха, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С300.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру.

Постраждалих немає.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.09.2022 10:27
Удар по цивільній колоні в Запоріжжі: Росія випустила 16 ракет
ТОР
30.09.2022 07:55
В Запоріжжі зранку пролунали потужні вибухи: окупанти випустили близько 12 ракет
ТОР
29.09.2022 07:20
Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя
blog comments powered by Disqus
Найзахищеніша в Європі: Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю

10:46 Світ

Путін кинув Луганщину на користь захисту Запорізької і Херсонської областей

09:17 Світ

Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

08:57 Україна

Розстріл цивільної автоколони на Харківщині: у поліції розкрили нові подробиці

19:01 Україна

Арменія заявила про можливий вихід з ОДКБ

14:15 Світ

Лиман у котлі: ЗСУ підтвердили звільнення п’яти навколишніх сіл

12:05 Україна

Росія перекинула до кордону з Фінляндією стратегічні бомбардувальники

11:39 Світ

ЗСУ візьмуть Лиман протягом 72 годин: що там відбувається

07:53 Україна

Скоро це закінчиться: Буданов спрогнозував завершення війни

07:27 Україна

Росія наклала вето на резолюцію Радбезу ООН із засудженням «референдумів» в Україні

05:50 Світ

НАТО підтримає право України на свій шлях та допоможе перемогти Путіна: головне з брифінгу Столтенберга

19:34 Світ