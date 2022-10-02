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09:17 02 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путін кинув Луганщину на користь захисту Запорізької і Херсонської областей

Російський президент Володимир Путін ймовірно більше зацікавлений у тому, аби утримати окупаційний режим на території Запорізької та Херсонської областей, ніж укріпити свої позиції на Луганщині.

Путін особисто керує польовими командирами

Про це повідомили в Інституті з вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, поразка під Лиманом вказує на те, що президент Путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України.

У звіті ISW зазначено, що українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на нещодавній крах Харківсько-Ізюмського фронту і оточення сил РФ в районі Лиману.

На думку військових експертів, рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп’янську або Лимані майже напевно було ухвалено Путіним, а не військовим командуванням.

І це свідчить про те, що Путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, ніж про Луганську область.

Тэги: херсон, Луганськ, Запоріжжя
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