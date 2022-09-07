Найзахищеніша в Європі: Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю

Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

Довжина огорожі становить 186 км.



Про це повідомив представник польських спецслужб Станіслав Жарін.

«Нелегальний в’їзд до Польщі наразі неможливий. Польський кордон сьогодні – найзахищеніший у Європі», – написав він у Twitter.

Будівництво стіни на кордоні коштувало приблизно 1,6 мільярда злотих (близько 330 мільйонів євро).

Роботи зі зведення огорожі почалися восени 2021 року через різко виріс поток мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС через Білорусь.

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