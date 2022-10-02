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13:33 02 Октября 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Лиман повністю зачищено від окупантів, – Зеленський

Місто Лиман Донецької області повністю звільнене від російських окупантів.

Зеленський відзвітував про повне зачищення Лиману

Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

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«Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні!», – зазначив глава держави.

Лиман використовувався росіянами як один з опорних пунктів для атаки на Слов’янськ.

Взявши під контроль Лиман, Збройні сили також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.

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