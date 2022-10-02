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13:46 02 Октября 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Дев’ять країн-членів НАТО підтримало вступ України до альянсу

Дев’ять країн-членів НАТО підтримали членство України в альянсі і виступили за збільшення військової допомоги.

Про це йдеться у спільній заяві дев’яти глав держав, що опубліковано на сайті президента Польщі.

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Її підписали президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс та президент Словаччини Зузана Чапутова.

У заяві сказано, що лідери цих країн висловили тверду підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в альянсі і засудили незаконну анексію територій України росією.

«Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від росії негайного виведення військ з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу суттєво збільшити військову допомогу Україні. Усі, хто скоює злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом», — сказано у заяві.

Нагадаємо, також вступ України до НАТО підтримала Канада.

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