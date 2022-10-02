Українці на “приєднаних” до Росії територіях автоматично стануть громадянами РФ

Громадяни України, які проживають у “ДНР” та “ЛНР”, а також на окупованих територіях Херсонській та Запорізькій областей, автоматично отримають громадянство Росії.

Про це повідомляється в ухвалі Конституційного суду РФ.

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Новий громадянський статус отримають і особи без громадянства, які мешкають на територіях, що увійшли до складу РФ.

«За винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них та (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство», – сказано в постанові КС.

Тобто всі, хто протягом місяця не написав заяви про бажання залишитися громадянином України, автоматично стануть громадянами РФ, навіть без російських паспортів.