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05:56 03 Октября 2022 5 Комментарии
Росіяни перед світанком завдали ракетного удару по Запоріжжю
Перед світанком росіяни знов обстріляли ракетами Запоріжжя.
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
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За його словами, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.
На жаль, є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби.
За словами місцевих мешканців, вибухи були в різних районах міста й, можливо, за його межами.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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