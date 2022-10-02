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Главная » Україна » Інциденти
05:56 03 Октября 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Росіяни перед світанком завдали ракетного удару по Запоріжжю

Перед світанком росіяни знов обстріляли ракетами Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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За його словами, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста.

На жаль, є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби.

За словами місцевих мешканців, вибухи були в різних районах міста й, можливо, за його межами.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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