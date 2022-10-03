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07:14 03 Октября 2022 213 Комментарии
ЗСУ потужно потрощили окупантів під Запоріжжям
За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
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Мова йде про один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад двадцять одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300.
Загалом, понад двісті п’ятдесят окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.
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