Російські пропагандисти на кремлівському ТБ почали критикувати Путіна

Поразка Росії у Харківській області та Лимані у поєднанні з нездатністю Кремля ефективно провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір.

В російському телеефірі стало якось сумно



На це звертають увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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ЗМІ, що спонсуються Кремлем, і російські міліблогери сумують про втрату Лимана, одночасно критикуючи невдачі часткової мобілізації.

Пропагандисти та міліблогери приписують поразку навколо Лимана нездатності російських військових належним чином постачати та посилювати війська на півночі Донбасу і скаржаться на відсутність прозорості щодо ходу війни.

Деякі гості студій у кремлівських телевізійних програмах навіть критикували рішення президента Росії Володимира Путіна анексувати чотири українські області до забезпечення безпеки їхніх адміністративних кордонів. Вони навіть висловлювали сумніви у здатності Росії будь-коли окупувати всі ці території.

Кремлівські пропагандисти більше не приховують свого розчарування у проведенні часткової мобілізації, часто обговорюючи незаконний призов деяких категорій людей та наголошуючи на масовому алкоголізмі серед новомобілізованих.

Деякі “експерти”, виступаючи у прямому ефірі, висловили стурбованість тим, що мобілізація не створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів.

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