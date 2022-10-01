Розділилися на три частини: в ЗСУ розповіли про долю окупантів з-під Лиману

Частина окупантів з лиманського угруповання була фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла колонами чи малими групами вийти.

Частину угруповання gsl Лиманом було знищено



Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, зараз якась частина розбитого угруповання намагається займати оборону в Кремінній.

“Наші військові продовжують роботу зі стабілізації, відловлення залишків окупантів (вони є по лісах), розмінування території (багато мін різного типу, розтяжок, «лєпістків» так званих)», – розповів він військовий.

Також Череватий зазначив, що оборона противника біля Лиману була «дуже потужною». Окрім нещодавно мобілізованих, там були російські військові, зокрема, 752-й мотострілецький полк, підрозділ «Барс 13», «Російський легіон» і «Союз добровольців Донбасу».

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