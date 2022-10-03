У Держдумі визначили межі українських областей, «прийнятих» до складу РФ

Комітет Держдуми підтримав проекти федеральних конституційних законів про «прийняття до РФ» самопроголошених Донецької та Луганської “народних республік”, а також окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Про це заявив голова комітету Держдуми з державного будівництва та законодавства Павло Крашенінніков.

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За його словами, Запорізька область «увійде до складу РФ» у своїх адміністративних кордонах, а Херсонська область – ще й із двома районами Миколаївської області – Снігурівським та Олександрівським.