НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
13:25 03 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Держдумі визначили межі українських областей, «прийнятих» до складу РФ

Комітет Держдуми підтримав проекти федеральних конституційних законів про «прийняття до РФ» самопроголошених Донецької та Луганської “народних республік”, а також окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Про це заявив голова комітету Держдуми з державного будівництва та законодавства Павло Крашенінніков.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, Запорізька область «увійде до складу РФ» у своїх адміністративних кордонах, а Херсонська область – ще й із двома районами Миколаївської області  – Снігурівським та Олександрівським.

Loading...

Новости по теме

ТОР
03.10.2022 12:26
Кадиров відправляє своїх неповнолітніх синів на війну в Україну
ТОР
03.10.2022 12:08
Розділилися на три частини: в ЗСУ розповіли про долю окупантів з-під Лиману
ТОР
03.10.2022 11:50
Спецпризначенці СБУ знищили ворожий гелікоптер під Запоріжжям
blog comments powered by Disqus
У Держдумі визначили межі українських областей, «прийнятих» до складу РФ

13:25 Світ

Кадиров відправляє своїх неповнолітніх синів на війну в Україну

12:26 Світ

Розвідка НАТО попередила союзників про про можливий пуск Росією ядерних ракет «Посейдон»

10:44 Світ

Росіяни поскаржилися на обстріл села Головчине у Білгородській області

09:53 Світ

Знищимо все, що побачимо: ексглава ЦРУ розкрив відповідь США на можливий ядерний удар РФ по Україні

08:22 Світ

Ракетный удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

07:51 Україна

ЗСУ потужно потрощили окупантів під Запоріжжям

07:14 Україна

Путін вніс до Держдуми законопроекти про анексію: що з межами областей

18:37 Світ

Найзахищеніша в Європі: Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю

10:46 Світ

Путін кинув Луганщину на користь захисту Запорізької і Херсонської областей

09:17 Світ

Розстріл цивільної автоколони на Харківщині: у поліції розкрили нові подробиці

19:01 Україна