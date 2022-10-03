Главная » Світ » Політика
13:46 03 Октября 2022 57 Комментарии
Кремль відреагував на заявку України щодо членства в НАТО
Прагнення України стати членом в НАТО було однією з причин російської “спецоперації”.
Песков висловився щодо перспектив України в НАТО
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у понеділок, 3 жовтня, прокоментував рішення України подати заявку на вступ у НАТО за прискореною процедурою.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Він заявив, що Росія уважно стежить за реакцією країн НАТО.
«Усі (члени НАТО – ред.) посилаються на правило про консенсус, тому ми дуже уважно спостерігаємо за цим рішенням і пам’ятаємо, що саме орієнтація України в НАТО та підтвердження майбутнього членства України в НАТО стали однією з причин спеціальної військової операції», – заявив Пєсков.
Loading...
Новости по теме
ТОРКадиров відправляє своїх неповнолітніх синів на війну в Україну
03.10.2022 12:26