Кремль відреагував на заявку України щодо членства в НАТО

Прагнення України стати членом в НАТО було однією з причин російської “спецоперації”.

Песков висловився щодо перспектив України в НАТО



Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у понеділок, 3 жовтня, прокоментував рішення України подати заявку на вступ у НАТО за прискореною процедурою.

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Він заявив, що Росія уважно стежить за реакцією країн НАТО.

«Усі (члени НАТО – ред.) посилаються на правило про консенсус, тому ми дуже уважно спостерігаємо за цим рішенням і пам’ятаємо, що саме орієнтація України в НАТО та підтвердження майбутнього членства України в НАТО стали однією з причин спеціальної військової операції», – заявив Пєсков.