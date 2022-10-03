У Підмосков’ї контрактники побилися з мобіками через екіпірування та телефони

У Підмосков’ї контрактники намагалися забрати у мобілізованих частину екіпіровки та телефони, але у бійці програли.

Мобики перемогли та побили близько 20 контрактників



Про це пише Telegram-канал BAZA.

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Інцидент стався у військовій частині в Алабіні, куди привозять частково мобілізованих. Військовослужбовці, прикріплені до частини, стали вимагати у новоприбулих одяг та мобільні телефони.

Після цього сталася масова бійка, у якій постраждали близько 20 контрактників.

Бійка закінчилася, коли побиті закрилися в одному з приміщень частини та викликали поліцію.

На місце події приїхали військова поліція та співробітники МВС. Конфлікт вирішили без написання заяв.