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16:57 03 Октября 2022 27 Комментарии
У Підмосков’ї контрактники побилися з мобіками через екіпірування та телефони
У Підмосков’ї контрактники намагалися забрати у мобілізованих частину екіпіровки та телефони, але у бійці програли.
Мобики перемогли та побили близько 20 контрактників
Про це пише Telegram-канал BAZA.
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Інцидент стався у військовій частині в Алабіні, куди привозять частково мобілізованих. Військовослужбовці, прикріплені до частини, стали вимагати у новоприбулих одяг та мобільні телефони.
Після цього сталася масова бійка, у якій постраждали близько 20 контрактників.
Бійка закінчилася, коли побиті закрилися в одному з приміщень частини та викликали поліцію.
На місце події приїхали військова поліція та співробітники МВС. Конфлікт вирішили без написання заяв.
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