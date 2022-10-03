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Главная » Україна » Суспільство
20:40 03 Октября 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися в Туреччині зі своїми сім’ями

Пʼятеро звільнених з російського полону командирів з «Азовсталі», які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися там зі своїми рідними.

Про це повідомили Офіс президента і перша леді Олена Зеленська.

Також командир «Азову» Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, старший офіцер «Азова» Олег Хоменко і командир 12 бригади Нацгвардії Денис Шлега отримали звання Героїв України.

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