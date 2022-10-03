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05:52 04 Октября 2022 185 Комментарии
Вночі росіяни атакували ракетами Харків
Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.
Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.
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«Сильні удари росіян по Харкову. Можливо центральні райони. Чекаємо зведення від екстренки. Усі працюють», – написала вона.
Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що був обстріл двох районів Харкова – Холодногірського і Новобаварського. Під ударом в одному випадку – промисловий, а в другому – інфраструктурний об’єкти.
Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
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