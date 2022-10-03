НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
05:52 04 Октября 2022 Просмотров 185   КомментариевКомментарии

Вночі росіяни атакували ракетами Харків

Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Сильні удари росіян по Харкову. Можливо центральні райони. Чекаємо зведення від екстренки. Усі працюють», – написала вона.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що був обстріл двох районів Харкова – Холодногірського і Новобаварського. Під ударом в одному випадку – промисловий, а в другому – інфраструктурний об’єкти.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Loading...

Новости по теме

ТОР
03.10.2022 20:40
Звільнені з полону командири з «Азовсталі» зустрілися в Туреччині зі своїми сім’ями
ТОР
03.10.2022 20:03
Маск запропонував дивний план мирної угоди між Росією і Україною
ТОР
03.10.2022 18:33
Китай закликав Путіна припинити ядерний шантаж
blog comments powered by Disqus
У Греції розслідують підозрілі фінансові перекази афонським ченцям із Росії

09:31 Світ

ЗСУ відтісняють найкращі російські частини на сході та на півдні – ISW

08:13 Україна

Китай закликав Путіна припинити ядерний шантаж

18:33 Світ

У Держдумі визначили межі українських областей, «прийнятих» до складу РФ

13:25 Світ

Кадиров відправляє своїх неповнолітніх синів на війну в Україну

12:26 Світ

Розвідка НАТО попередила союзників про про можливий пуск Росією ядерних ракет «Посейдон»

10:44 Світ

Росіяни поскаржилися на обстріл села Головчине у Білгородській області

09:53 Світ

Знищимо все, що побачимо: ексглава ЦРУ розкрив відповідь США на можливий ядерний удар РФ по Україні

08:22 Світ

Ракетный удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

07:51 Україна

ЗСУ потужно потрощили окупантів під Запоріжжям

07:14 Україна

Путін вніс до Держдуми законопроекти про анексію: що з межами областей

18:37 Світ