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Главная » Світ » Суспільство
07:07 04 Октября 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Росія перекидає на війну росгвардійців з Сибіру та військових з Сирії

Військовим керівництвом збройних сил РФ було ухвалено рішення про переміщення в район ведення бойових дій додаткових підрозділів.

Окупанти стягують до України все, що можуть ще знайти

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Зокрема йдеться про перекидання підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу.

Також в Україну перемістять частину контингенту російських військ з Сирії.

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