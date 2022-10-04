Росія перекидає на війну росгвардійців з Сибіру та військових з Сирії

Військовим керівництвом збройних сил РФ було ухвалено рішення про переміщення в район ведення бойових дій додаткових підрозділів.

Окупанти стягують до України все, що можуть ще знайти



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Зокрема йдеться про перекидання підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу.

Також в Україну перемістять частину контингенту російських військ з Сирії.