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07:07 04 Октября 2022 35 Комментарии
Росія перекидає на війну росгвардійців з Сибіру та військових з Сирії
Військовим керівництвом збройних сил РФ було ухвалено рішення про переміщення в район ведення бойових дій додаткових підрозділів.
Окупанти стягують до України все, що можуть ще знайти
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Зокрема йдеться про перекидання підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу.
Також в Україну перемістять частину контингенту російських військ з Сирії.
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