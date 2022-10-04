Третій армійський корпус РФ невзмозі ефективно воювати через алкоголізм і деморалізацію

Підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням.

Бійці російського 3 АК деморалізовані і вживають алкоголь



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там уточнили, що підрозділи зазначеного з’єднання значною мірою деморалізовані.

Причиною цього стало самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни.

Крім того, в цих частинах застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка.