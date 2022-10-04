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10:57 04 Октября 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

КНДР єдина в світі визнала російські псевдореферендуми: Іран відмовився

КНДР стала першою країною у світі, яка визнала російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.

КНДР поки єдина країна в світі, що визнала псевдореферендуми на окупованих територіях України

Заяву МЗС Північної Кореї опублікувало агентство ЦТАК.

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У Пхеньяні зазначили, що «референдуми» відбулися відповідно до Статуту ООН, який «визначив принцип рівності народу та його права на самовизначення».

«Ми виявляємо повагу до волевиявлення жителів Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей, які прагнули до входження до складу Росії, та підтримуємо позицію уряду Росії щодо прийняття вищевказаних регіонів до свого складу», — йдеться у заяві.

Інший російський союзник Іран, як не дивно, результати псевдореферендумів відмовився визнавати.

Як повідомило IRNA, відповідну заяву зробив представник МЗС Ірану Насер Канані.

«Іран, як і завжди, наголошує на необхідності повної поваги суверенітету та територіальної цілісності всіх держав як основної норми міжнародного права», — заявив Канані.

Також він додав, що Іран виступає «проти будь-яких провокаційних дій, які порушують хід миру та стабільності».

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