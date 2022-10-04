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Главная » Україна » Політика
11:39 04 Октября 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Переговорів із Путіним не буде: Зеленський офіційно підписав указ

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України.

Зеленський увів в дію рішення РНБО зокрема щодо неможливості вести переговори з Путіним

Текст Указу №679 від 30 вересня та Рішення РНБО опубліковано на сайті глави держави.

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«Констатувати неможливість проведення переговорів із президентом Російської Федерації В.Путіним», – сказано в останньому документі.

Указом також схвалено рішення РНБО щодо звернення України із заявкою на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у прискореному порядку.

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