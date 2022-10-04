Росіяни почали масово здаватися у полон навіть не доїхавши до України

За останні кілька тижнів надійшло понад дві тисячі звернень щодо здачі в полон російських військових.

Росіяни готові здаватися в полон не взявши участь у бойових діях



Про це розповів представник Головного Управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freeдом.

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За його словами, сплеск звернень спостерігався після успішного контрнатсупу ЗСУ на Харківщині та після оголошення часткової мобілізації в РФ.

«Тоді почали телефонувати вже не просто солдати, які перебувають на території України в рамках окупаційної армії, а й ті, яких або тільки-тільки мобілізували, і вони ще на території РФ перебувають, або їхні родичі, або навіть люди, які підозрюють, що можуть бути мобілізовані, і про всяк випадок уточнюють інформацію”, – розповів розвідник.

Він також додав, що за кілька тижнів було зафіксовано понад дві тисячі таких звернень.