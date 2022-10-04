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Главная » Україна » Інциденти
13:15 04 Октября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Дрон-камікадзе атакував Одесу: його знищено

Біля Одеси збито ворожий дрон-камікадзе «Shahed-136″, який намагався атакувати мiсто.

Дрон було сбито над морем

Про це повідомило повітряне командування «Південь».

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“4 жовтня опівдні над морем біля Одеси, підрозділом Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» був знищений дрон-камікадзе «SHAHED-136″, – сказано в повідомленні.

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