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13:15 04 Октября 2022 1 Комментарии
Дрон-камікадзе атакував Одесу: його знищено
Біля Одеси збито ворожий дрон-камікадзе «Shahed-136″, який намагався атакувати мiсто.
Дрон було сбито над морем
Про це повідомило повітряне командування «Південь».
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“4 жовтня опівдні над морем біля Одеси, підрозділом Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» був знищений дрон-камікадзе «SHAHED-136″, – сказано в повідомленні.
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