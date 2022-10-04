Главная » Світ » Політика
15:21 04 Октября 2022 524 Комментарии
Лавров заявив про нову реальність для Заходу та згадав Порошенка
Росії зовсім не важливо, що західні країни не визнають «входження» до складу Росії нових регіонів, «але було б правильніше, якби вони усвідомили нову реальність».
Лавров запроси Захід до "нової реальності", вочевидь - паралельної
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Звичайно, правильніше, щоб усі країни світу усвідомили нову реальність, яка була неминуча», – сказав він.
Говорячи про анексію окупованих українських територій, глава МЗС РФ послався на “велику кількість юридичних аргументів”, включаючи посилання на Статут ООН та декларацію Генеральної асамблеї, де йдеться про право на самовизначення народів.
«Режим Зеленського, а тим більше – Порошенка, цим критеріям не відповідав», – додав Лавров.
Loading...
Новости по теме
ТОРЛукашенко заявив про часткову участь Білорусі у «спецоперації»
04.10.2022 13:52