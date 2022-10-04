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16:50 04 Октября 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Зеленський офіційно визнав нікчемними низку указів Путіна

Президент Володимир Зеленський визнав нікчемними указипрезидента РФ Володимира Путіна про визнання «незалежними» Криму, так званих «ЛНР» та «ДНР», Запорізької та Херсонської областей України.

Зеленський підписав ще один резонансний указ

Відповідний указ від 4 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

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“Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147 (“Про визнання Республіки Крим”, – ред.), від 21 лютого 2022 року № 71(“Про визнання Донецької Народної Республіки”, – ред.), від 21 лютого 2022 року № 72 («Про визнання Луганської Народної Республіки», – ред.), від 29 вересня 2022 року № 685 ( «Про визнання Запорізької області», – ред.), 29 вересня 2022 р. .№ 686 («Про визнання Херсонської області», – ред.), а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів Президента Російської Федерації”, – сказано в документ.

Таким чином визнані нікчемними будь-які рішення на виконання цих указів.

В указі зазначається, що територія України є цілісною та недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію,

Згідно з Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, територія України є неподільною та недоторканною,

Зазначене рішення президента підтверджує невід’ємне суверенне право України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону з метою забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, національної безпеки, захисту прав та свобод людини та громадянина, закріплених Конституцією та законами України.

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