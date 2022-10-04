Главная » Світ » Суспільство
17:06 04 Октября 2022 0 Комментарии
З початку мобілізації з Росії виїхало близько 600-700 тисяч людей – Forbes
З 21 вересня, коли в Росії почалася мобілізація, із країни виїхали близько 600-700 тисяч людей.
Тих, хто виїхав з РФ з 21 вересня, виявилося майже в 3,5 більше, ніж тих, хто вступив до лав Збройних сил Росії в ході мобілізації.
Про це повідомив журнал Forbes, із посиланням на слова співрозмовника в адміністрації президента РФ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За інформацією видання, у міністерстві внутрішніх справ Казахстану уточнили, що з 21 вересня до країни в’їхало 200 тисяч громадян РФ.
Ще одне джерело, знайоме з кремлівськими оцінками, сказало виданню, що з початку мобілізації з Росії поїхало майже мільйон людей.
Джерело Forbes в адміністрації президента зазначило, що підрахувати, скільки людей, які залишили країну з туристичними цілями, неможливо.
Loading...
Новости по теме
ТОРЗеленський офіційно визнав нікчемними низку указів Путіна
04.10.2022 16:50
ТОРЛавров заявив про нову реальність для Заходу та згадав Порошенка
04.10.2022 15:21