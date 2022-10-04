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Главная » Світ » Суспільство
17:06 04 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

З початку мобілізації з Росії виїхало близько 600-700 тисяч людей – Forbes

З 21 вересня, коли в Росії почалася мобілізація, із країни виїхали близько 600-700 тисяч людей.

Тих, хто виїхав з РФ з 21 вересня, виявилося майже в 3,5 більше, ніж тих, хто вступив до лав Збройних сил Росії в ході мобілізації.

Про це повідомив журнал Forbes, із посиланням на слова співрозмовника в адміністрації президента РФ.

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За інформацією видання, у міністерстві внутрішніх справ Казахстану уточнили, що з 21 вересня до країни в’їхало 200 тисяч громадян РФ.

Ще одне джерело, знайоме з кремлівськими оцінками, сказало виданню, що з початку мобілізації з Росії поїхало майже мільйон людей.

Джерело Forbes в адміністрації президента зазначило, що підрахувати, скільки людей, які залишили країну з туристичними цілями, неможливо.

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