Окупанти замінували перший та другий реактори Запорізької АЕС

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.

Окупанти продовжують практику ядерного тероризму



Про це заявив у Медіацентрі ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

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За його словами, наразі всі атомні блоки Запорізької АЕС знаходяться в стані холодної зупинки.

«Ми отримуємо повідомлення про знущання з персоналу станції, а також про намагання Росії перевести ЗАЕС під юрисдикцію федерації. Також відомо, що перший і другий блоки заміновані», – сказав Плачков.

Він також наголосив, що передбачити дії окупантів важко, бо вони навіть допустили підриви мін на території станції.

«Єдине, що можна спрогнозувати, вони намагаються зробити все, щоб ЗАЕС працювала на потреби Криму чи об’єднану систему Росії», – зазначив Плачков.