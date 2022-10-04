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Главная » Світ » Політика
18:58 04 Октября 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Генсек НАТО отримав заявку України на вступ до Альянсу

Генсек НАТО Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ до Альянсу.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на заступника керівника ОП Ігоря Жовкву.

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Наступним етапом має стати обговорення заявки з усіма країнами-членами НАТО.

«За результатами засідання РНБО президентом України прем’єр-міністром України та головою Верховної ради направлено звернення до Північноатлантичної організації пор заявку України щодо членства. На сьогодні генеральний секретар Альянсу отримав цю заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної Ради тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі», — зазначив Жовква.

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