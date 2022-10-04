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Главная » Україна » Інциденти
06:01 05 Октября 2022 Просмотров 163   КомментариевКомментарии

Росіяни двічі за ніч атакували Білу Церкву дронами-камікадзе

У Білій Церкві Київської області вночі лунали вибухи – росіяни атакували місто дронами-камікадзе, є постраждалий.

В результаті атаки виникли пожежі

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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«Київщина. Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий”, – написав він в Telegram о 03:10.

Також Кулеба додав, що екстрені служби вже працюють на місці.

Згодом, близько 04:00, Кулеба повідомив про повторну серію ударів дронами.

“Повторна серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви. Усі екстрені служби працюють”, – зазначив він.

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