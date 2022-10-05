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Главная » Україна » Інциденти
07:09 05 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ нанесли потужних ударів по окупантах під Запоріжжям

Українські захисники нанесли удари по військових об’єктах окупантів в Запорізькій області.

ЗСУ вдарили по окупнтах під Запоріжжям

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Зокрема підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак.

Також наші військові нанесли ураження по ворожих позиціях в районах населених пунктів  Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

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