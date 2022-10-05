05.10.2022 06:01
Главная » Україна » Інциденти
07:09 05 Октября 2022 0 Комментарии
ЗСУ нанесли потужних ударів по окупантах під Запоріжжям
Українські захисники нанесли удари по військових об’єктах окупантів в Запорізькій області.
ЗСУ вдарили по окупнтах під Запоріжжям
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Зокрема підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак.
Також наші військові нанесли ураження по ворожих позиціях в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.
Loading...
Новости по теме
ТОРРосіяни двічі за ніч атакували Білу Церкву дронами-камікадзе
ТОРГлава Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку
04.10.2022 19:44
ТОРГенсек НАТО отримав заявку України на вступ до Альянсу
04.10.2022 18:58