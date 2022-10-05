ЗСУ перехопили у росіян панування у повітрі: авіація потужно нищить ворога

Протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, в той час як авіація Сил оборони завдала 12 ударів

Протягом доби авіація ЗСУ нанесла 12 ударів по окупантах



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Підтверджено ураження 2 опорних пунктів, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.