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Главная » Україна » Суспільство
07:28 05 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ перехопили у росіян панування у повітрі: авіація потужно нищить ворога

Протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, в той час як авіація Сил оборони завдала 12 ударів

Протягом доби авіація ЗСУ нанесла 12 ударів по окупантах

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Підтверджено ураження 2 опорних пунктів, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

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