Стало відомо ім’я нового голови Нацбанку

Новим головою НБУ стане очільник “Ощадбанку” Андрій Пишний.

Новим головою Нацбанку стане Андрій Пишний



Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

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За його словами, одразу після голосування відставки в найближчий час Кирила Шевченка внесуть кандидатуру Пишного.

“Призначення відбудеться теж вже на цьому тижні. Підказка, у день голосування Бюджету у першому читанні”, – зазначив нардеп.

Як повідомляли Vlasti, Голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.