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Главная » Україна » Экономіка
08:25 05 Октября 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Стало відомо ім’я нового голови Нацбанку

Новим головою НБУ стане очільник “Ощадбанку” Андрій Пишний.

Новим головою Нацбанку стане Андрій Пишний

Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

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За його словами, одразу після голосування відставки в найближчий час Кирила Шевченка внесуть кандидатуру Пишного.

“Призначення відбудеться теж вже на цьому тижні. Підказка, у день голосування Бюджету у першому читанні”, – зазначив нардеп.

Як повідомляли Vlasti, Голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

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