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08:37 05 Октября 2022 15 Комментарии
Вночі українська ППО знищила шість ворожих дронів-камікадзе
Російські війська в ніч на 5 жовтня атакували іранськими дронами-камікадзе Україну.
Вночі окупанти атакували Україну дронами
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
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«Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136″, – йдеться у повідомленні.
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили шість дронів, якими окупанти намагалися вдарити по українських об’єктах.
Нагадаємо, вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області, вразивши об’єкти інфраструктури.
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