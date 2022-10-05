Вночі українська ППО знищила шість ворожих дронів-камікадзе

Російські війська в ніч на 5 жовтня атакували іранськими дронами-камікадзе Україну.

Вночі окупанти атакували Україну дронами



Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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«Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136″, – йдеться у повідомленні.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили шість дронів, якими окупанти намагалися вдарити по українських об’єктах.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області, вразивши об’єкти інфраструктури.