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09:45 05 Октября 2022 326 Комментарии
В Запоріжжі пролунали вибухи: є прильот
В Запоріжжі близько 09:15 прогриміло кілька вибухів.
Інформацію про йе підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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“Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів”, – написав він в Telegram.
Також є інформація про прильот. В мережі публікують фото стовпу диму.
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